12-latek zaatakował. Wstrząsające informacje o motywach

- Mając na uwadze przebieg tego zdarzenia, gdzie na podstawie materiałów przekazanych przez policję nie można jednoznacznie ustalić (...) czy ten 12-latek był atakującym czy też atakowanym, bo to zdarzenie miało dwa etapy, przenosiło się z miejsca na miejsce i ostatecznie skończyło się w okolicach przedszkola nr 18 w Wodzisławiu Śląskim, tam doszło do użycia noża - zaznaczył wiceprezes Stępień i dodał, że ma to wyjaśnić zaplanowane postępowanie dowodowe.