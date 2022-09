12-latek przed sądem. Uderzył nożem dwóch nastolatków

Do ataku, który przypisuje się 12-latkowi, doszło na osiedlu XXX-lecia w Wodzisławiu Śląskim sobotnim popołudniem. Okazało się, że sprawca ranił nożem dwóch nastolatków, po czym uciekł. 15-latek i jego o dwa lata starszy kolega z ranami kłutymi, zadanymi m.in. w okolicę klatki piersiowej, trafili do szpitala. Starszy z nich, 17-latek, musiał przejść operację. Przy 12-latku, kiedy go odnaleziono, znaleziono nóż.