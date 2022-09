Spadł z wysokości 20 metrów. Kolejny wypadek na Krecie

Plaża Marmara zalicza się do jednej z najpopularniejszych atrakcji turystycznych na Krecie. I choć wiele osób dociera tam, korzystając z wodnych taksówek, to nie brakuje zwolenników pieszych wędrówek. Nie zawsze jednak dobrze się one kończą. O braku szczęście może mówić starszy turysta, który zdecydował się skorzystać z niebezpiecznego odcinka szlaku E4.