12-latek dźgnął nożem. Wstrząsająca relacja rodziców ugodzonego 17-latka

Zdaniem rodziców 17-latka, doszło do kłótni, padały wyzwiska. 12-latek po krótkiej nieobecności, miał wrócić z nożem i wygrażać nastolatkom. Nawet przyłożyć nóż do szyi młodszego z nich. To wówczas 17-latek miał ruszyć w kierunku 12-latka i zostać zaatakowany. Ostrze - jak wskazują rodzice ofiary - trafiło 1-2 cm od serca, przebijając płuco.