"Zmiany w rządzie muszą nastąpić". Dworczyk i jedno słowo za dużo

Start Beaty Szydło i Beaty Kempy w wyborach do PE i ich ewentualny sukces w boju o pensje w Brukseli muszą oznaczać zmiany w gabinecie PiS. Walka o miejsca na listach już się zaczęła, o czym może świadczyć wpadka szefa KPRM.

Choć dopiero opada pył po boju przy urnach o głosy Polaków w wyborach samorządowych, to już rozpędzają się przygotowania do wiosennych wyborów. Wskazuje na to zamieszanie, jakie wywołała wypowiedź Michała Dworczyka. Szef kancelarii premiera po kilkunastu godzinach musiał wręcz napisać słowa wyjaśnienia w mediach społecznościowych.