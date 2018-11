Beata Szydło: wicepremier bez zakresu obowiązków

Oficjalnie była premier Beata Szydło jest wicepremierem ds. społecznych i szefową Komitetu Społecznego Rady Ministrów. Co to oznacza w praktyce? Tego, niestety, nie wiadomo. Jest bowiem jedynym członkiem gabinetu Mateusza Morawieckiego, który nie otrzymał od premiera oficjalnego zakresu obowiązków.

Po ostatnim wypadku kolumny rządowej, w której jechała Beata Szydło, do którego doszło pod koniec października, wielu komentatorów zaczęło się zastanawiać nad tym, czym właściwie zajmuje się w rządzie Morawieckiego była premier. Był to bowiem czwartek, a wicepremier jechała do domu w rodzinnych Brzeszczach - przypomina "Rzeczpospolita". Dziennikowi nie udało sie tego ustalić. Powód? Okazało się, że wicepremier nie otrzymała oficjalnego zakresu obowiązków.