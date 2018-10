Szydło już w czwartek jechała w rodzinne strony. Tak przedłuża sobie weekendy

Po kolejnym wypadku Beaty Szydło rozgorzała dyskusja, z jakiego powodu wicepremier jechała w rodzinne strony już w czwartek około południa. Okazuje się, że była szefowa rządu często tuż przed i po weekendzie zamiast w Warszawie spędza czas w okolicach miejsca zamieszkania.

W czwartek po godz. 13:00 doszło do kolizji kolumny Beaty Szydło . Wicepremier ds. społecznych jechała w stronę rodzinnego domu w Przecieszynie (woj. małopolskie). Była premier często wybiera taki kierunek podróży, by w okolicach weekendu być blisko domu.

Zapytaliśmy Kancelarię Premiera o dokładne daty i cel jej wyjazdów. W odpowiedzi otrzymaliśmy tylko informację o ich liczbie – w lipcu było to ok. 70 podróży. Jak podaje "Gazeta Wyborcza" teraz ich liczba wzrosła do 130.