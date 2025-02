Wiceprezydent USA J.D. Vance, przemawiając w Monachium, zaznaczył, że Europa nie może liczyć na bezkompromisowe poparcie Waszyngtonu - przypomina "The New York Times".

W kontekście zbliżających się wyborów parlamentarnych w Niemczech, słowa Roettgena nabierają szczególnego znaczenia. Wiceprezydent USA spotkał się w Monachium z liderką skrajnie prawicowej AfD Alice Weidel, co wywołało kontrowersje.

Działania administracji Trumpa wskazują na zmianę podejścia Waszyngtonu do kluczowej dla Europy kwestii Ukrainy. Prezydent USA rozmawiał z Putinem bez konsultacji z europejskimi sojusznikami , co budzi obawy, że Europa może stać się pionkiem w negocjacjach.

"The New York Times" zwraca również uwagę, że narracja Rosji, według której zachodnia ingerencja była powodem napaści na Ukrainę, zyskuje posłuch w Waszyngtonie. Dowodem na to jest nominacja na dyrektorkę Wywiadu Narodowego Tulsi Gabbard, która powielała narrację Kremla.