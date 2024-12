Zmiany w Pałacu. Duda szykuje go dla następcy

Zastępca szefa Kancelarii Prezydenta RP Piotr Ćwik zdradził, że po raz pierwszy w polskiej historii prezydent elekt dostanie możliwość zatrudniania na etatach . Dotąd były to wyłącznie umowy zlecenia

- To nie są etaty dla prezydenta Andrzeja Dudy, tylko dla nowego prezydenta, który formalnie rozpocznie pełnienie swojego urzędu od 6 sierpnia 2025 - mówił Ćwik pytany o rekordowy budżet na zwiększenie wynagrodzeń. - To jest przygotowanie gruntu pod działanie nowego prezydenta jeszcze przed formalnym zaprzysiężeniem - sprecyzował.

Jak ustaliła "Rzeczpospolita", decyzją prezydenta przygotowane zostaną również pomieszczenia w Pałacu Prezydenckim, z których będzie mógł korzystać prezydent elekt. Dotychczas był to pałacyk przy ul. Foksal w Warszawie. Budynek przez lata należał do MSZ, później resort wynajmował go od spadkobierców dawnych właścicieli. Krótko po objęciu prezydentury przez Andrzeja Dudę pałacyk został kupiony przez jednego z najbogatszych Polaków.