Duda mówił o kandydatach. Nie mógł przypomnieć sobie jednego nazwiska

Andrzej Duda przebywa we wtorek w Erywaniu, gdzie wziął m.in. udział w spotkaniu w cztery oczy z prezydentem Armenii Wahagnem Chaczaturianem. Po spotkaniu przywódców odbyła się konferencja prasowa.

Andrzej Duda, zabierając głos, mówił o relacjach polsko-armeńskich czy o tym, że "będziemy robić wszystko, by jak najbardziej zbliżyć Armenię do Unii Europejskiej".

- KO przedstawiła swojego kandydata, pana Rafała Trzaskowskiego, Prawo i Sprawiedliwość wspiera kandydata obywatelskiego, pana... doktora Karola Nawrockiego - odparł w końcu Duda po bardzo długim wahaniu i podpowiedzi, która padła z sali. - Konfederacja też przedstawiła swojego kandydata, pana Sławomira Mentzena, pan marszałek Hołownia zgłosił swoją kandydaturę, więc mamy najprawdopodobniej grupę najpoważniejszych kandydatów do urzędu prezydenckiego - podsumował prezydent.

- Jeżeli chodzi o kandydaturę pana Karola Nawrockiego, to jest z całą pewnością bardzo ciekawy kandydat. Mogę powiedzieć - jeżeli chodzi o podejście do kwestii historycznych, państwowych - bliski mojemu sercu. Cieszę się, że Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło go jako kandydata, któremu udziela poparcia, bo mamy w ten sposób jasność, jacy są kandydaci najważniejszych ugrupowań - stwierdził Duda.