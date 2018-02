Zmiany w kodeksie wyborczym. Ogromny chaos i koszty

Szefowa Krajowego Biura Wyborczego ostrzega, że szybko nie poznamy wyników nadchodzących wyborów. Obecnie na organizację głosowania brakuje około 300 mln zł.

Jednak to nie jedyne zmartwienie KBW. - Największe problemy są niestety z komisarzami wyborczymi, ponieważ docierają do nas informacje, że zgłaszają się kandydaci, którzy do tej pory w ogóle nie mieli styczności z prawem wyborczym – powiedziała Beata Tokaj.

Następnym problemem są urzędnicy wyborczy, bo jak obliczono, w całym kraju potrzebnych jest 5,5 tys. osób. Do tego dochodzą jeszcze przepisy wprowadzające obowiązek umieszczenia w lokalach wyborczych kamer. Każdy będzie mógł zobaczyć, co dzieje się w jednej z 28 tys. komisji. Jednak PKW nie ma serwerów, które mogłyby to obsłużyć. KBW cały czas zastanawia się, jak to rozwiązać przed wyborami samorządowymi.