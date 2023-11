Zmiany w godzinach pracy urzędów. Będą otwarte dłużej. To jednak nie wszystko

Urzędy czynne do 18. Na jakiej podstawie?

Zgodnie z treścią zarządzenia nr 525 w sprawie sposobu organizacji czasu pracy urzędów, dyrektor generalny urzędu będzie miał obowiązek ustalenia czasu pracy członków korpusu służby cywilnej w taki sposób, by praca była wykonywana poniedziałku do piątku, nieprzerwanie przez 8 godzin każdego dnia oraz by rozpoczynano ją nie wcześniej niż o godzinie 7:00 i nie później niż o godzinie 10:00.