Majówka 2023. Czy 2 maja pracują urzędy i banki?

Co ważne, tuż przed majówką wypada weekend, co oznacza, że płatności zlecone przez nadawców w piątek 28 kwietnia po godzinie 16, trafią do odbiorców dopiero we wtorek 2 maja. W tym dniu przelewy będą działać w trybie standardowym. Kolejna przerwa, z której będą wynikać opóźnienia w przelewach, nastąpi 3 maja.