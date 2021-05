2 maja Dzień Flagi. Co to za święto?

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej obchodzony jest 2 maja. Został on ustanowiony przez Sejm na mocy ustawy z 20 lutego 2004 r. Jest to święto, które ma wyrażać szacunek do flagi i propagować wiedzę o polskiej tożsamości oraz symbolach narodowych. Dzień Flagi 2021 obchodzić będziemy w niedzielę.

Dzień Flagi 2021. Jak obchodzimy i czy jest to dzień wolny od pracy?

2 maja Dzień Polonii i Polaków za granicą. Flaga Polski i jej barwy

2 maja obchodzony jest także Dzień Polonii i Polaków za granicą. Został on ustanowiony na mocy ustawy z 20 marca 2002 roku. Jest to dowód uznania wielowiekowego dorobku i wkładu Polonii i Polaków za granicą w odzyskanie przez Polskę niepodległości. To też podziękowanie za ich wierność i przywiązanie do polskości oraz pomoc Krajowi w najtrudniejszych momentach.