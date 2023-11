Zastrzeżenie PESEL. Jak to zrobić? Rozwiązanie już działa

Od piątku 17 listopada Polacy mają możliwość samodzielnego zastrzeżenia numeru PESEL w aplikacji mObywatel. To pierwszy etap rozwiązania, którego celem, jak podaje resort cyfryzacji, jest "pełne wdrożenie zabezpieczenia naszych danych przed ewentualnymi konsekwencjami kradzieży tożsamości". Co ważne, ustawa wprowadzająca to rozwiązanie, w pełni wejdzie w życie dopiero w 2024 r.