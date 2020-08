Zmiany w 500 plus. Rząd wyklucza zmianę świadczenia na bon

500 plus. Będą zmiany w programie?

Nie do końca precyzyjna wypowiedź wicepremier i minister rozwoju Jadwigi Emilewicz odnośnie zmian w programie 500+ wywołała wiele kontrowersji i komentarzy. Emilewicz zasugerowała, że świadczenie w ramach programu 500+ może być przekazywane w formie elektronicznego bonu, tak jak ma to miejsce w przypadku bonu turystycznego.

- Nie ma takich planów. Chciałbym, żeby to wyraźnie wybrzmiało. Program 500 plus będzie wypłacany klasycznie, tak jak do tej pory - zapewnił rzecznik rządu Piotr Müller.

500 plus. Jadwiga Emilewicz pozytywnie oceniła bon turystyczny

Wszystko zaczęło się od słów Jadwigi Emilewicz, która w rozmowie z money.pl pozytywnie oceniła bon turystyczny. - Wypłacanie innych świadczeń w ten sposób daje gwarancję, że to, co ustawodawca zaplanował, będzie rzeczywiście realizowane. I tak, potwierdzam, że będziemy chcieli przechodzić w jak największą liczbę realizacji kolejnych świadczeń właśnie w taki sposób - stwierdziła Emilewicz.

Następnie Emilewicz sprostowała swoje słowa. "Program 500+ to jeden z najważniejszych programów społecznych zrealizowanych przez rząd Zjednoczonej Prawicy. To też efekt osobistej determinacji Beaty Szydło . Wszyscy widzimy jego pozytywny wpływ dla polskich rodzin i naszej gospodarki. Dlatego nie zamierzamy nic w nim zmieniać" - napisała na Twitterze wicepremier i minister rozwoju.

500 plus. Beata Szydło nie chce zmian

Na jej słowa zareagowała także Beata Szydło. To jej rząd wprowadził program 500+, z którego do dziś mogą korzystać polskie rodziny. - Program Rodzina 500 plus w postaci 'bonów' to pomysł bardzo zły i pozbawiony uzasadnienia. Wprowadzanie takich pomysłów do debaty publicznej podważa zaufanie między rządem PiS i obywatelami. Aż się ciśnie na usta: Nie idźmy tą drogą! - napisała na Twitterze europosłanka Prawa i Sprawiedliwości.