Zmiany na uczelniach. Weryfikacja co pół roku studentów z zagranicy

- Uczelnie niepubliczne działają w oparciu o decyzje ministra spraw wewnętrznych i administracji. Co pięć lat musimy się ubiegać o takie pozwolenie na kształcenie studentów z zagranicy. Sprawdzają nas na różne instytucje państwowe, w tym Straż Graniczna, czy mamy tych studentów czy nie, to wszystko jest weryfikowane. Pozwolenie na kontynuację kształcenia studentów z zagranicy na kolejne pięć lat otrzymałam 9 sierpnia tego roku. Uczelnia została sprawdzona, więc rozumiem, że jeżeli decyzja była pozytywna, to ministerstwo nie ma do nas uwag - przekonuje dr Maria Mazur.