Zmiany na granicy. Kryzys wróci na wiosnę?

Od zeszłego lata, jak informowała "Rzeczpospolita", liczba migrantów, którzy próbowali nielegalnie dotrzeć do Niemiec, Holandii czy Szwecji przez Serbię, Węgry, Słowację i Polskę, przybrała niepokojące rozmiary. Rekord padł we wrześniu, kiedy to funkcjonariusze SG na granicy ze Słowacją zatrzymali 833 osoby. W późniejszych, zimowych miesiącach sytuacja się zmieniła, ale czy to oznacza, że kryzys został zażegnany na dobre?