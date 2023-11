Zmiany dla seniorów. Chodzi o limity dorabiania do emerytur i rent

Limit dorabiania do emerytury. Nie wszystkich obowiązują ograniczenia

Co do zasady, limity dorabiania do emerytur i rent dotyczą osób, które pobierają świadczenie, a nie osiągnęły powszechnego wieku emerytalnego - wynoszącego 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Po jego przekroczeniu ZUS nie zawiesi i nie zmniejszy go niezależnie od wysokości dochodów osiąganych przez seniora.