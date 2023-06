Zmiany dla emerytów. 1 czerwca wprowadzono nowe limity

Limity dorabiania do emerytury. Kogo dotyczą?

Co ważne, wspomniane limity dotyczą osób, które nie osiągnęły wieku emerytalnego, wynoszącego 60 lat dla kobiet i 65 w przypadku mężczyzn. Powyżej wspomnianego wieku do świadczenia można dorabiać bez ograniczeń. Progi graniczne nie obowiązują również niektórych grup uprawnionych do pobierania świadczeń emerytalnych lub rentowych. Chodzi o osoby, otrzymujące rentę dla inwalidów wojskowych, rentę dla inwalidów wojennych, lub rentę rodzinną przysługującą z tytułu tych świadczeń.