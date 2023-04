Zmiana za zmianą w weekend. Mamy najnowszą prognozę IMGW

Pogoda w ostatni weekend kwietnia (który dla wielu z nas oznacza rozpoczęcie długiej majówki) może zaskakiwać wręcz z godziny na godzinę. - Najbliższy okres zapowiada się bardzo zmiennie. W zasadzie każdy dzień będzie inny, a wszystko będzie zależało od tego, jak dużo będzie słońca - powiedziała w programie "Newsroom" Małgorzata Tomczuk, synoptyk Instytutu Meteorologii I Gospodarki Wodnej. Mimo napływu do Polski chłodnych mas powietrza, przy słońcu temperatura w ciągu dnia będzie bardzo szybko rosła. - Na sobotę zapowiadamy niestety pogorszenie pogody: więcej chmur i deszczu - wyjaśniła ekspertka z IMGW-PIB. Jak dodała, również w niedzielę pogoda może być niestabilna. Modele pogodowe pokazują, że sobotę i niedzielę na termometrach zobaczymy od 12 st. C na Pomorzu, przez 15 st. C w centrum kraju, do 16 st. C na południowym zachodzie. Niestety najbliższe noce nadal będą chłodne, a lokalnie mogą zdarzyć się przygruntowe przymrozki.