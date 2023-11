Zmiana w TVP. Tak chcą się pozbyć Holeckiej

- Nie mamy zamiaru zlikwidować spółki. Programy TVP nie znikną z ekranów, to bzdura. Rozważaliśmy postawienie spółek medialnych w stan likwidacji, a to co innego niż likwidacja. Chodzi o możliwość zmiany ich władz, to jedna z możliwości - mówi "GW" jeden z polityków KO.