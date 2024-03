Zmiana w polskim Kościele. Kto zostanie nowym przewodniczącym Episkopatu?

- Pierwsza kwestia, wobec której biskupi różnią się między sobą, to podejście do papieża Franciszka i jego pontyfikatu, a w szczególności stosunek biskupów do synodu i synodalności. Widzimy, że to, w jaki sposób biskupi promowali ten synod w swoich diecezjach, pokazywało ich stosunek do niego - dodaje.