Alarmujące prognozy. Prawie cała Polska "na żółto"

Zmiana pogody w Polsce

Od weekendu Polski wkracza cieplejsze powietrze. Noc z soboty na niedzielę będzie już cieplejsza niż dotychczasowe. Na wschodzie cały czas chłodno - tam wartości ujemne nawet do minus 6 st. C, w centrum ok. minus 2, ale już Zachodniopomorskie, Pomorskie, Kujawsko-Pomorskie, Lubuskie, Dolnośląskie, Wielkopolskie będą z temperaturami dodatnimi, od 0 do 2 stopni. To oznacza, że śnieg zacznie się powoli topić.