Zmiana w Białym Domu? Ekspert ocenia szanse Trumpa

Na ile możliwy jest powrót Donalda Trumpa do Białego Domu? - Na dzień dzisiejszy jest prawdopodobny - ocenił w programie "Newsroom WP" amerykanista dr hab. Tomasz Płudowski. - Biden słabnie. Obraz kogoś, jak się porusza, mówi, ma znaczenie. Wzrost nastąpił w epoce mediów elektronicznych. Takie powierzchowne aspekty dot. tego, jak wyglądamy. Trump wydaje się młodszy i bardziej żywy, charyzmatyczny. Nawet ta agresja jest u mężczyzn bardziej akceptowalna. Biden popełniał gafy jeszcze w młodości, ale to się zdarza, to nie świadczy o ułomności intelektualnej. Już 20-30 lat temu mu się to zdarzało i to nie przeszkadzało ludziom. Trudno ich porównywać, bo obaj mają ułomności. Jeden nie ma zahamowań, drugi ma coś, w rodzaju sklerozy, pamięta lepiej dawne czasy, ale to nie znaczy, że nie jest w stanie myśleć logicznie. Wyborcy myślą jednak bardziej wizerunkowo - dodał. Czy szturm na Kapitol nie rzutuje już na Trumpa? - Zmieniło się podejście do tego. Wtedy to było oczywiste, aczkolwiek nie dla wszystkich. Republikanie już wtedy byli w dużym stopniu skłonni do tego, by obniżać znaczenie. Wtedy powstała silna opozycja w Partii Republikańskiej, wobec której Trump był okrutny i ich pousuwał. Ze strachu ci, co pozostali, stawali się posłuszni - ocenił.

