Duda mści się na Polonii? "Bo przegrał z Trzaskowskim w 2020 roku"

Państwowa Komisja Wyborcza w czwartek odrzuciła sprawozdanie komitetu PiS z wyborów parlamentarnych w 2023 roku. W programie "Tłit" Mariusz Witczak przekazał, że trwają prace nad zmianą Kodeksu Wyborczego, ale stanie się to dopiero po zmianie prezydenta w Polsce. Posłużył się przykładem noweli Kodeksu wyborczego dot. głosowania korespondencyjnego dla Polonii. - Andrzej Duda taktycznie ją zawetował, odesłał do zgromadzenia Juli Przyłębskiej, nie znajdując żadnych merytorycznych podstaw, żeby zawetować - mówił gość programu. Jak tłumaczył, w najbliższych wyborach prezydenckich nie będzie głosowania korespondencyjnego, ponieważ "Andrzej Duda mści się na Polonii, bo przegrał z Rafałem Trzaskowskim w 2020 roku". - Dopóki jest Andrzej Duda, nie jesteśmy w stanie dokonać żadnej racjonalnej zmiany - stwierdził Witczak. Prowadzący Patryk Michalski zapytał, czy do końca tej kadencji dojdzie do zmiany Kodeksu Wyborczego, jeśli nastąpi zmiana prezydenta, który będzie w stanie zaakceptować takie zmiany. - Ja mogę obiecać, że taki projekt zostanie przedstawiony - powiedział gość programu, zastrzegając, że nie wie, jak zagłosuje większość sejmowa.