Tak wystąpił w Strasburgu. "Mógłby pan nieco zadbać o strój?"

Joachim Brudziński podczas ostatniej debaty w Parlamencie Europejskim mówił o dostępności nawozów dla rolników z Unii Europejskiej. - Bezpieczeństwo żywnościowe to również nawozy - produkowane w Europie, w tym w Polsce, nie sprowadzane spoza Unii - mówił Brudziński. Jednak nie to, co wygłosił w Strasburgu europoseł PiS wywołało najwięcej komentarzy.