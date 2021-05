Zmasowany atak w Strefie Gazy. Izrael stoi na granicy, bombarduje wsie i miasta

Inną liczbę ofiar wśród dzieci podaje Associated Press, które informuje o śmierci co najmniej 15 dzieci, w tym 14 z Palestyny i 1 z Izraela - to 6-letni Avigail, który mieszkał z rodziną w Sderot koło Strefy Gazy. W budynek, w którym mieszkała rodzina uderzyła rakieta wystrzelona przez Hamas.