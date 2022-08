"Złote algi". Co to jest? Toksyczne glony znaleziono w Odrze

Innego zdania jest prof. Marcin Drąg, chemik z Zakładu Chemii Bioorganicznej na Politechnice Wrocławskiej "Algi w Odrze to świeży temat, ale generalnie, gdyby one były w rzece, to rzeka nadal by umierała. One by nie spływały tak falą w dół rzeki, jak spływają wszystkie zanieczyszczenia […] Ja bym w żadnym wypadku nie stawiał na algi jako przyczynę tego, z czym mamy do czynienia". Również szef Związku Wędkarskiego Brandenburgii/Berlina nie uważa, by złote algi mogły być powodem masowego śnięcia ryb.