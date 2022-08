Zakaz korzystania z Odry przedłużony

Jak przekazał podczas konferencji prasowej wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki, powodem przedłużenia zakazu korzystania z Odry jest fakt, że dochodzi do zbyt wolnego mieszkania się wód z południa, które płyną w kierunku jeziora Dąbie i dalej do Zalewu Szczecińskiego. - Z uwagi na to, że nie ma dużego ruchu wody, nie ma silnego wiatru to ta fala, która płynie z południa, bardzo słabo miesza się wodami Dąbia. To nie jest dobra sytuacja. Wolelibyśmy, żeby to mieszanie i rozpuszczanie się wody "złej", która płynie z południa z tą wodą natlenioną i pozbawioną czynnika, który powoduje śnięcie ryb było jak największe - dodał Bogucki.