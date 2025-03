Zła passa po zarzutach? Ryszard Czarnecki bez kilku rad nadzorczych

- Na początku maja 2024 złożyłem rezygnację z funkcji przewodniczącego Rady i członkostwa w Radzie Fundacji. Rada zbierała się regularnie – przekazał nam Czarnecki. Głównym celem fundacji założonej przez Ogórek było wybudowanie na Dolnym Śląsku muzeum poświęconego utraconym dziełom sztuki. Pierwotnie miało powstać do końca 2023 r., ale nie zostało otwarte do dziś.

W Radzie spółki Forum, wydawcy "Gazety Polskiej Codziennie", Czarnecki zasiadał jeszcze dłużej, bo od 2011 r. Wpis w KRS o wykreśleniu go z Rady pojawił się w połowie października ubiegłego roku . Zastąpił go Andrzej Lew Mirski, adwokat prowadzący kancelarię, reprezentujący w sporach prawnych m.in. posłów PiS Antoniego Macierewicza i Joannę Lichocką, a także Tomasza Sakiewicza, prezesa i akcjonariusza TV Republika.

Czarnecki nie jest też prezesem zarządu Fundacji Polska Siatkówka. Stanowisko stracił co prawda w czerwcu 2022 r., ale dopiero na początku ubiegłego roku odpowiedni wpis pojawił się w KRS. Fundacja powstała w 2006 r., m.in. z inicjatywy byłego prezesa PZPS Mirosława Przedpełskiego. Jak ujawnił Onet, jako szef fundacji Czarnecki pobierał wynagrodzenie. Jak wynika z jego oświadczenia majątkowego, z tego tytułu zarobił w 2022 r. ponad 160 tys. zł. Prezesem był cztery miesiące.

Pytany przez Wirtualną Polskę o powody odejścia z rad fundacji i spółki Forum Ryszard Czarnecki argumentuje to różnymi powodami.

- W przypadku Rady Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie z racji moich nowych obowiązków i zaangażowań, które wiążą się z bardzo częstymi wyjazdami za granicę, złożyłem rezygnację z funkcji członka Rady 18 września 2024 r. na ręce przewodniczącego Rady, ministra z Kancelarii Prezydenta RP Andrzeja Dery — informuje nas Czarnecki. Z kolei w przypadku Fundacji Solidarności Międzynarodowej politykowi w ubiegłym roku skończyła się kadencja członka Rady. - Byłem w niej do końca kadencji — mówi były europoseł PiS.

A Rada Nadzorcza spółki Forum? - Byłem tam przez dwa lata wiceprzewodniczącym Rady w latach 2011-13, potem przez 11 lat przewodniczącym. Rezygnacja była efektem "odpolitycznienia" władz spółki, na co zwracałem uwagę już wcześniej. Formalnie stało się to niedawno — zapewnia Czarnecki.

Przypomnijmy, 17 lipca po wygaśnięciu mandatu posła do Parlamentu Europejskiego wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów Ryszardowi Czarneckiemu. Wydała je Prokuratura Okręgowa w Zamościu, od ponad trzech lat prowadząca śledztwo w sprawie nadużyć, jakich miał się on dopuścić. Sprawę do polskiej prokuratury zgłosił OLAF – Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych. Polityk usłyszał zarzuty w sierpniu ubiegłego roku.