Jak miliony z państwowych spółek szły na biznesy Sakiewicza. Ujawniamy wyniki audytu

Fundacja Niezależne Media, wspierająca media zarządzane przez Tomasza Sakiewicza - oraz inne spółki, powiązane z Sakiewiczem za rządów PiS (w okresie 2016-2023) dostały od państwowych spółek co najmniej 10 135 806,58 zł w formie darowizn, sponsoringów i zakupu artykułów sponsorowanych - ustaliła Wirtualna Polska. To wnioski ze zbiorczego audytu państwowych spółek, do których dotarliśmy. To jednak tylko część pieniędzy, jakie za rządów PiS płynęły szerokim strumieniem do biznesów Sakiewicza.