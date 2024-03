Zjednoczona Prawica się rozpadnie? Nowy sondaż

Z list PiS do nowego Sejmu weszło 194 posłów. Ale już na starcie swoje koło poselskie założyli parlamentarzyści związani z Pawłem Kukizem. Po wygaśnięciu mandatów skazanych posłów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika liczba członków klubu PiS spadła do 189 - wynika z oficjalnej informacji na stronie Sejmu. Wciąż jest to najbardziej liczny klub w Sejmie. W ostatnich tygodniach jedność klubu zatrzęsła się jednak w posadach. Pojawiły się pytania, czy 18 posłów Suwerennej Polski Zbigniewa Ziobry pozostanie w klubie PiS.