Zjednoczona Prawica odrabia straty? Najnowszy sondaż

Wybory 2023. PiS odrabia straty

Polacy nie chcą głosować?

Przyspieszone wybory? Liderzy ZP wykluczają

- To właśnie tam znajduje się klucz do odpowiedzi na pytanie, czy będą przedterminowe wybory. W tej materii opozycja nie dysponuje żadnym skutecznym instrumentem, by jej deklaracje o konieczności odsunięcia od władzy Zjednoczonej Prawicy się zmaterializowały. Innymi słowy, na stole mamy dwa scenariusze, co jeszcze raz podkreślę, jest zależne wyłącznie od Nowogrodzkiej - powiedział.