Napięcia w koalicji. Czerwona lampka dla Zjednoczonej Prawicy

Koalicja rządowa wisi na włosku? Od kilkunastu tygodni liderzy Zjednoczonej Prawicy przenoszą swój konflikt do mediów, choć wykluczają scenariusz przedterminowych wyborów. Nowy sondaż daje dużo do myślenia - co piąty wyborca PiS chce zerwania koalicji.

Zjednoczona Prawica. Jarosław Kaczyński oraz koalicjanci podczas konferencji prasowej (zdj. ach.) Źródło: PAP , Fot: Andrzej Iwanczuk