Koniec kryzysu w Zjednoczonej Prawicy. Jest nowa umowa koalicyjna

Liderzy Zjednoczonej Prawicy - Jarosław Kaczyński , Zbigniew Ziobro i Jarosław Gowin - razem z premierem Mateuszem Morawieckim wystąpili na wspólnej konferencji. Nowa umowa koalicyjna stała się faktem. Szczegółów jednak nie ujawniono. Były za to oficjalne, krótkie przemówienia liderów poszczególnych partii i szefa rządu.

- Zostało zawarte porozumienie. Mamy radosną wiadomość. Jestem przekonany, że dzisiejszy dzień dobrze zapisze się w naszej historii. Mamy przed sobą 3 lata do kolejnych wyborów. Jestem pewien, że będą one dobrze wykorzystane dla Polski - mówił prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Z kolei szef Porozumienia Jarosław Gowin podkreślał, że siłą Zjednoczonej Prawicy jest wewnętrzna jedność. - Ostatnie lata to dobry czas dla Polski, ufam, że kolejne lata też takie będą - mówił z kolei Zbigniew Ziobro.

- Bardzo cieszę się, że doszło do potwierdzenia naszej jedności i stabilności. To porozumienie jest także porozumieniem wobec naszych wyborców i potwierdzenie realizacji naszego programu. Zwyciężyła odpowiedzialność. Zwyciężyła Polska - podkreślał premier Mateusz Morawiecki.

Ogłoszenie podpisania nowej umowy przesunęło się z 12.00 na 12.30. Nieoficjalnie, jak ustaliła WP, przed ogłoszeniem jeszcze do ostatniej chwili trwały rozmowy co do szczegółów umowy. Prezes Kaczyński miał nie zgodzić się na deklarację w umowie, dotyczącej startu w wyborach polityków Solidarnej Polski. Już wcześniej informowano, że zastrzeżeń w tej sprawie nie zgłaszało Porozumienie Jarosława Gowina.