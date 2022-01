"Zjednoczona Prawica budzi przerażenie intelektualne". Politycy PiS chcą przeprosin od prof. Simona

- We Wrocławiu jeździ wóz, na którym są zdjęcia rozciętych płodów z podpisem, że są z nich produkowane szczepionki. [...] Ludzie są prości i różnie do tego podchodzą, co więcej, nie muszą mieć wiedzy medycznej. Rozumowanie jest takie: gówniary idą na dyskotekę, zachodzą w ciążę, "skrobią się", a ci z tego robią szczepionki, dlatego nie będę się szczepił. W tej sytuacji też bym się nie szczepił, tylko że jest to całkowita nieprawda - relacjonował.