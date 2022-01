Porażka Ministerstwa Zdrowia? Wiceminister Waldemar Kraska o rozpadzie Rady Medycznej

Waldemar Kraska, wiceminister zdrowia, był gościem programu “Newsroom”. Dopytywano go o rozpad rady medycznej przy premierze. Większość jej członków opuściła ją, ponieważ uznali, że rząd nie bierze pod uwagę ich sugestii w sprawie walki z pandemią. Nie chcieli firmować posunięć rządu na tym odcinku, a raczej ich braku, swoimi nazwiskami. Wiceminister zaprzeczył, jakoby wszystkie postulaty rady były odrzucane. Podkreślił jednak, że rząd, walcząc z pandemią, brał pod uwagę nie tylko czynniki medyczne, ale również ekonomiczne i społeczne. - Na ostatnim posiedzeniu rady medycznej przy premierze eksperci mówili, że chcieliby, by ich zdanie miało dla władz większe znaczenie, ale także zadeklarowali dalszą współpracę z nami. Ich działalność dla nas się nie kończy - zapewniał Kraska. Następnie prowadzący zapytał go, czy jest przekonany, że rząd zrobił wszystko, by przekonać Polaków do szczepienia się przeciwko COVID-19. - Trudno powiedzieć. USA także nie przekonały dużej grupy swoich obywateli do szczepień. Smuci mnie to, że tyle śmierci wywołanej przez COVID-19 wokół nie przekonuje ludzi do tego, by jednak wybrać się do punktu i przyjąć dawkę szczepienia - stwierdził.