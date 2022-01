Nowa choroba u dzieci. Związana z COVID-19

W "Journal of the American Heart Association" opublikowano dane, do jakich dotarli naukowcy. - Obecnie istnieją ograniczone dane na temat tego, jak często i jak długo powinniśmy monitorować czynność serca w stanie rekonwalescencji MIS-C po opuszczeniu szpitala przez dziecko – powiedział starszy autor badania Anirban Banerjee, profesor pediatrii klinicznej. w University of Pennsylvania Perelman School of Medicine oraz kardiolog prowadzący w Cardiac Center w Szpitalu Dziecięcym w Filadelfii.