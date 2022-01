Adam Niedzielski chce załatać system testowania na COVID-19. Będzie panika w aptekach

Polacy, którzy gorzej się poczują, będą mogli iść do apteki, by zrobić sobie test na COVID-19 - zapowiedział minister zdrowia Adam Niedzielski. To jedno z działań, które ma pomóc w okiełznaniu piątej fali zakażeń. Aptekarze obawiają się potoku osób zarażonych, a testy prawdopodobnie wkrótce znikną z półek.