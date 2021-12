Jak wielką falę wywoła Omikron w Polsce? Amerykanie podali ogromne liczby

Szczyt piątej fali infekcji może wydarzyć się w Polsce już 21 stycznia. Nowym wariantem Omikron może zarażać się od 380 do 580 tysięcy Polaków dziennie. Tak wynika z prognozy dotyczącej fali infekcji, jaką mutacja koronawirusa ma wywołać w Polsce. Jej autorami są naukowcy z Institute for Health Metrics and Evaluation Uniwersytetu Waszyngtońskiego (IHME). Kilka dni temu zrewidowali swoje prognozy o epidemii COVID-19, aby uwzględnić nowe informacje na temat Omikrona.