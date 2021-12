Fatalny scenariusz z Omikronem w Polsce. To nie zakażenia mogą sparaliżować kraj

- W krajach o znacznie lepszych wskaźnikach zaszczepienia obserwujemy ogromne i błyskawiczne wzrosty zakażeń. Odnosząc to do Polski może to oznaczać, że zamiast 20 tys. zakażeń dziennie możemy mieć wielokrotnie większą liczbę przypadków, może nawet 200 tys. - mówi WP współautor raportu prof. Krzysztof Pyrć z Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.