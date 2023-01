Zjazd krajowy partii Hołowni. Polska 2050 wybrała zarząd

- Wiem, że to wkurzyło was tak samo, jak wkurzyło mnie. Byliśmy na tyle mądrzy, że ten wkurz zamieniliśmy nie na agresję, a na marzenie, które nas połączyło, o takiej Polsce, w której polityka da ludziom wreszcie żyć, w której będzie więcej powietrza, w której zmieścimy się wszyscy, bo Polska to bardzo duży kraj, w której żadne dziecko nie będzie płakać, bo jakiś tępy polityk chce przeprowadzić tory przez środek pokoju, w którym odrabia lekcje. Taki kraj, gdzie Orlen w jednym gangu z rządem nie będzie okradał ludzi na cenach paliw czy ciepła, gdzie nie będzie musiało być domów dziecka, bo wszystkie dzieci będą w kochających i zadbanych przez państwo rodzinach zastępczych, gdzie minister nie będzie ministrantem - wyliczał.