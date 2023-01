Wałęsa uderza w Tuska. Mówi kogo teraz poprze

- Może PO liczy na to, że Senat zmieni ten projekt? Jeżeli nie uda się wprowadzić poprawek, to może nie poprą ustawy? Zobaczymy. Powinni docisnąć w Senacie, a jeżeli nie uda się wprowadzić zmian, to muszę wycofać poparcie - powiedział Wirtualnej Polsce Wałęsa.