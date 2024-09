Nikt nie zbadał Ziobry? Polityk niespodziewanie zabrał głos

- Biegły został powołany 22 sierpnia, a dziś do komisji trafiła jego opinia dot. możliwości przesłuchania Zbigniewa Ziobry - powiedziała w poniedziałek Sroka PAP. Przewodnicząca nie chciała zdradzić szczegółów, co do treści opinii biegłego, jednak – jak zapowiedziała – komisja wyznaczy niebawem termin przesłuchania Ziobry.