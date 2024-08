Ziobro oburzony po decyzji PKW. "Finansowe zagłodzenie opozycji"

"Bandzie Tuska wydaje się, że wolno im już wszystko"

Decyzja jest szeroko komentowana przez polityków wszystkich partii. Głos w tej sprawie zabrał także Zbigniew Ziobro. "Bezprawna decyzja o finansowym zagłodzeniu opozycji to realizacja polityki ośmiu gwiazdek. To, co wyryczano na Campusie, wprowadziło w życie PKW" - ocenił. Polityk odniósł się do zamieszania po silent disco na Campusie Polska Przyszłości. Uczestnicy bawili się do utworu wulgarnie uderzającego w Prawo i Sprawiedliwość.