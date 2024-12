Oburzony Ziobro. Uznaje zatrzymanie Pogonowskiego za przestępstwo

Piotr Pogonowski, były szef ABW, będzie doprowadzony przez policję na posiedzenie sejmowej komisji śledczej do spraw Pegasusa . Trzykrotnie nie stawił się na wezwanie, powołując się na wrześniowe orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, który uznał działania komisji za niekonstytucyjne.

- Nad tym nie można przejść do porządku. To są praktyki rodem z ciemnej komuny - skomentował Ziobro. Przypomniał o wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 10 września , na który powołują się przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości unikający konfrontacji z sejmową komisją.

Dodał także, że dochodzi do "ciągu przestępstw". - Mamy do czynienia z pełzającym zamachem stanu, bo prawo jest naruszane w wielu obszarach - dodał Ziobro i podkreślił, że chodzi o "korzyści materialne" i "intratne posady".

- Nie można nad tym przejść do porządku, bo to są praktyki rodem z ciemnych czasów ciemnej komuny - powiedział polityk, zapytany o to, czy nie obawia się, że będzie następnym zatrzymanym w taki sposób. Skomentował, że zmuszanie kogoś, żeby stawał przed tą komisją jest przestępstwem, za które "osoby odpowiedzialne muszą ponieść konsekwencje".