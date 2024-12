Crawly jest w Czechach? Poseł składa interpelację

"Gnom z Tiktoka", czyli ukraiński vloger Crawly pomimo zakazu wjazdu do strefy Schengen publikuje filmiki z czeskiej Pragi. Poseł PiS Michał Woś chce wyjaśnień od MSWiA. "Jest to tym bardziej istotne, że osoba o pseudonimie 'Crawly' nie tylko narusza przepisy prawa, ale także prowadzi działalność, która może mieć charakter destabilizujący i propagandowy" - napisał.

Ukraiński vloger Władysław Olijniczenko, ps. Crawly został w piątek deportowany do Ukrainy. Jak przekazał wówczas rzecznik ministra spraw wewnętrznych i administracji Jacek Dobrzyński, mężczyzna został zatrzymany w Warszawie, a następnie przekazany straży granicznej, która odwiozła go na granicę z Ukrainą, gdzie wrócił do swojej ojczyzny.

Crawly w sobotę wieczorem opublikował nagranie, które sugeruje, że znajduje się w Pradze. Widać bowiem radiowóz miejskiej policji czeskiej stolicy. Nie wiadomo, kiedy film został nakręcony - Crawly wspomina w nim jednak o deportacji z Polski.

Pobyt Crawly'ego w Czechach stawia pod znakiem zapytania sprawę zakazu, jaką Ukrainiec został objęty. Jak przekazały polskie władzy - obowiązuje go 10-letnia restrykcja dotycząca wjazdu do strefy Schengen.

- To jest bardziej pytanie do Czechów, czy on tam jest, czy nie i na jakiej podstawie - powiedział Wirtualnej Polsce Dobrzyński, pytany o nagranie z Telegrama vlogera.

Poseł składa interpelację

Poseł PiS Michał Woś przekazał, że złożył interpelację ws. Crawly'ego i jego rzekomego pobytu w Pradze.

"Sprawa ta budzi poważne wątpliwości co do skuteczności współpracy międzynarodowej w zakresie ochrony granic zewnętrznych strefy Schengen oraz egzekwowania nałożonych sankcji. Jest to tym bardziej istotne, że osoba o pseudonimie 'Crawly' nie tylko narusza przepisy prawa, ale także prowadzi działalność, która może mieć charakter destabilizujący i propagandowy" - napisał Woś.

Poseł zapytał, czy zakaz wjazdu do strefy Schengen został skutecznie wprowadzony do SIS oraz czy polskie służby granicznej przekazały informacje o restrykcji służbom innych krajów.

Woś dopytuje również, czy władze miały potwierdzenie, że Crawly przekroczył granicę i znajduje się w Ukrainie. Posła interesuje także, czy resort posiada informacje, jak vloger mógł przedostać się do Czech.

Były minister zapytał również w interpelacji, czy służby mają podejrzenia, iż Crawly mógł mieć wsparcie ze strony Rosji, które umożliwiło mu powrót do strefy Schengen.