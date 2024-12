Crawly wyjechał z Ukrainy? MSWiA: to jest pytanie do Czechów

- Jak na razie życie po deportacji z Polski bardzo się pogorszyło. Muszę poruszać się takim transportem. Nie wiem, co robić. Nie mam już pieniędzy na taksówki. Jeśli ktoś ma jakieś pomysły, co robić, to napiszcie, bo tak dłużej nie da się żyć - mówi. Następnie pokazuje zbliżenie na auto policji - wszystko wskazuje na to, że jest to miejska policja w czeskiej Pradze.