Sprawa wyszła na jaw w sierpniu 2024 roku. Młoda kobieta miała być od 2019 roku przetrzymywana przez - jak przekonywała dziennikarzy i służby - oprawcę. Miał więzić ją w komórce gospodarczej we wsi Gaiki pod Głogowem na Dolnym Śląsku. Zeznać miała, że przez mężczyznę była bita, głodzona i gwałcona. Urodziła też dziecko. Gehenna miała zostać przerwana po tym, jak oprawca wybił jej bark. Z urazem zawiózł ją do szpitala.

Policja zatrzymała 35-letniego Mateusza J. Mężczyzna trafił wówczas do aresztu na trzy miesiące. Grozi mu do 25 lat więzienia.

Jak podaje portal myGlogow.pl, sąd przedłużył areszt dla J. do 26 lutego 2025 roku . Oprócz tego śledztwo zostało przedłużone do 28 lutego.

Historia Małgorzaty zszokowała całą Polskę. Jak podawali śledczy, 30-latka przez kilka lat była bita pięściami, wężem, deską i lampką po całym ciele . Oprawca - Mateusz J. - kopał ją, przyduszał, wykręcał jej ręce, izolował, kontrolował, poniżał, głodził i gwałcił w wyjątkowo brutalny sposób. Kobieta zaszła w ciążę, urodziła w szpitalu i oddała dziecko do adopcji. Nawet wtedy nikomu miała nie wyjawić, jaką gehennę przeżywa.

Matka 35-letniego Mateusza w rozmowie z Wirtualną Polską zastrzega się, że nie miała o niczym pojęcia. - Nigdy nie było takiej sytuacji, żebym ja cokolwiek pomyślała, że tam ktoś może być. Mąż 2,5 miesiąca był w szpitalu w Zielonej Górze i syn do niego jeździł. Jeśli ona tam była i wiedziała, że on wyjeżdża sam autem, to czemu nie krzyknęła? Czemu nie zapukała? - pytała kobieta.